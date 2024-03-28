На чемпионате Орловской области по скиппингу побили два региональных рекорда

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20:35, 27 марта 2024 года
На чемпионате Орловской области по скиппингу побили два региональных рекордаОба новых достижения в спортивной скакалке принадлежат Марии Егорцовой.
Орловчанка Мария Егорцева побила два региональных рекорда на чемпионате области по скиппингу. Она показала лучший результат в прыжках за 30 секунд под правую ногу - 92 раза. Это заявка на рекорд России.
Также Мария показала лучший результат в прыжках на выносливость - 408 раз. Всего в чемпионате и первенстве области приняли участие 40 спортсменов. Лучшие из них войдут в состав сборной региона, которая выступит на чемпионате России в начале мая.
Анастасия Дорохова