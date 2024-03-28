На чемпионате Орловской области по скиппингу побили два региональных рекорда

Оба новых достижения в спортивной скакалке принадлежат Марии Егорцовой.

Орловчанка Мария Егорцева побила два региональных рекорда на чемпионате области по скиппингу. Она показала лучший результат в прыжках за 30 секунд под правую ногу - 92 раза. Это заявка на рекорд России.

Также Мария показала лучший результат в прыжках на выносливость - 408 раз. Всего в чемпионате и первенстве области приняли участие 40 спортсменов. Лучшие из них войдут в состав сборной региона, которая выступит на чемпионате России в начале мая.