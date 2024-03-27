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15:48, 27 марта 2024 года Работники орловских театров принимают поздравления Всемирный день театра отмечается 27 марта.







27 марта отмечается Всемирный день театра. Поздравления принимают специалисты, начиная от режиссеров и заканчивая осветителями.



Орловских театралов поздравила руководитель регионального департамента культуры Наталья Георгиева. "Пусть каждое представление будет запоминающимся, каждый аплодисмент – искренним, а каждая новая роль приносит вам радость и творческое удовлетворение. Светлых эмоций вам в этот замечательный праздник!", – пожелала Георгиева.



В Орле публика может увидеть постановки в "Свободном пространстве", академическом театре имени Тургенева, театре кукол и театре "Русский стиль". Будущих мастеров сцены готовят в Орловском институте культуры.





Эва Стасюлевич



