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8:00, 28 марта 2024 года Пять районов Орловщины договорились о развитии инвестиционного климата Подписано соглашение.



Фото: пресс-служба областного правительства

Пять муниципалитетов Орловской области подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в обеспечении благоприятного инвестиционного климата. В пятерку пилотных муниципальных образований вошли Мценск, Мценский район, Орловский округ, Кромской и Урицкий районы.



Сторонами соглашения также выступили департамент экономического развития и инвестиционной деятельности региона и "Корпорация развития Орловской области", сообщили в пресс-службе правительства региона.



– Муниципальные образования взяли под свою ответственность большой блок работы по сопровождению инвесторов, формированию инвестиционных площадок, по развитию инвестиционного потенциала района, путем утверждения стратегических планов, внедрения паспортов с отраслевой специализацией. В свою очередь, мы от лица Департамента готовы предоставлять методологическую поддержку по всем направлениям, оказывать содействие в формировании территориальных ресурсов, а также развивать инвестиционную активность во всех районах, - отметил глава департамента экономического развития Сергей Антонцев.



В 2024 году "Корпорация развития Орловской области" начнет формировать муниципальные профили. Основные области сотрудничества корпорации с муниципалитетами: создание и продвижение инвестиционного имиджа, возможностей, а также повышение инвестиционной привлекательности районов.



Глава Кромского района Андрей Усиков подчеркнул, что подписанное соглашение укрепляет многолетнее взаимодействие. Глава Мценска Николай Кочетаев отметил, что соглашение является подтверждением единых целей между всеми сторонами.





Сергей Силаев



