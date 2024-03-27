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19:43, 27 марта 2024 года В Орле обсудили вопрос контроля за пребыванием иностранных граждан в регионе Тему затронули на заседании оперштаба.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 марта провел заседание оперативного штаба Орловской области. В нем поучаствовали руководители силовых структур и правоохранительных органов, представители органов власти.



Глава региона отметил, что в связи с терактом в Подмосковье в Орловской области незамедлительно приняли дополнительные меры безопасности. Также в рамках работы оперштаба продолжается контроль мер обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.



– Участники заседания обсудили вопрос о состоянии контроля за пребыванием иностранных граждан, находящихся на территории Орловской области для осуществления трудовой деятельности и обучения, а также организации мероприятий по профилактике правонарушений среди них, - сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



