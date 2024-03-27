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15:00, 27 марта 2024 года Орловская область расселила жилье, признанное аварийным до января 2017-го года Об этом рассказал зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.





Орловская область расселила жилье, признанное аварийным до января 2017-го года. Об этом рассказал зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Его слова приводит пресс-служба Кабмина.

"В феврале и марте Владимирская, Новосибирская и Орловская области представили соответствующие документы в Фонд развития территорий, который является оператором этой программы. По национальному проекту "Жилье и городская среда" с 2019-го года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек", – рассказал Марат Хуснуллин. По нацпроекту в Орловской области из аварийного жилья переехали 3487 человек.





Артем Ежаков



