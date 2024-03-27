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18:29, 27 марта 2024 года В Орле студенты разных национальностей почтили память жертв теракта в Красногорске В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ".



Фото: портал правительства Орловской области

В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ". В вузе собрались студенты из разных учебных заведений, представители разных национальностей.



Программу ежегодного форума изменили в связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле". Участники форума зажгли фонарики и провели минуту молчания в память о погибших в теракте.



Как сообщает региональный информационный портал, на форуме организовали выставку "Национальные промыслы и культуры", акцию "Письма поддержки", поэтический блок "Открытый микрофон", "Хоровод Дружбы". Также все желающие смогли попробовать блюда разных национальных кухонь.



Второй, завершающий день форума, пройдет 28 марта.





Артем Ежаков



