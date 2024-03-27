среда 27.03.2024 20:19:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:29, 27 марта 2024 года

В Орле студенты разных национальностей почтили память жертв теракта в Красногорске

В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ".

Фото: портал правительства Орловской области

В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ". В вузе собрались студенты из разных учебных заведений, представители разных национальностей.

Программу ежегодного форума изменили в связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле". Участники форума зажгли фонарики и провели минуту молчания в память о погибших в теракте.

Как сообщает региональный информационный портал, на форуме организовали выставку "Национальные промыслы и культуры", акцию "Письма поддержки", поэтический блок "Открытый микрофон", "Хоровод Дружбы". Также все желающие смогли попробовать блюда разных национальных кухонь.

Второй, завершающий день форума, пройдет 28 марта.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.