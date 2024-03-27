В Орле студенты разных национальностей почтили память жертв теракта в Красногорске
В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ".
Фото: портал правительства Орловской области
В Орловском государственном аграрном университете проходит молодежный форум "Мир без границ". В вузе собрались студенты из разных учебных заведений, представители разных национальностей.
Программу ежегодного форума изменили в связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле". Участники форума зажгли фонарики и провели минуту молчания в память о погибших в теракте.
Как сообщает региональный информационный портал, на форуме организовали выставку "Национальные промыслы и культуры", акцию "Письма поддержки", поэтический блок "Открытый микрофон", "Хоровод Дружбы". Также все желающие смогли попробовать блюда разных национальных кухонь.
Второй, завершающий день форума, пройдет 28 марта.