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14:30, 27 марта 2024 года В Орловской области подтопленными остаются восемь низководных мостов Движение по ним перекрыто, установлены запрещающие дорожные знаки.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

По состоянию на 27 марта на Орловщине подтопленными остаются восемь низководных мостов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, движение по ним перекрыто, установлены запрещающие дорожные знаки. Также отмечается, что уровень воды в орловских реках продолжает расти.



В зоне подтопления находятся:

- Мост через реку Цон в районе поселка Круглый и села Сабуово Орловского муниципального округа;

- Мост через реку Сосну около поселка Плещеевский Завод и деревни Подкопаево в Малоархангельском районе.

- Мост через реку Оку около деревни Богатищево и поселка Ивановский в Мценском районе;

- Мост через реку Оку в деревне Гать Орловского муниципального округа;

- Мост через реку Неручь около деревни Орловка Залегощенского района.



Два временных пожарно-спасательных поста работают в деревне Аниканово Мценского района и в поселке Плещеевский Завод Малоархангельского района.



- В связи с подтоплением низководных мостов жизнеобеспечение населения не нарушено, - уточнили в ведомстве.









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