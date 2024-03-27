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17:30, 27 марта 2024 года Сотня юных орловцев соревновалась за звание "Ворошиловского стрелка" Одноименный детско-юношеский фестиваль прошел в регионе во второй раз.







На Орловщине прошел второй детско-юношеский фестиваль "Ворошиловский стрелок". Сноровку и меткость продемонстрировали порядка 100 участников. В программу соревнований включили три пробных выстрела и десять зачетных из пневматической винтовки.

Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России: "Лучшие ребята в мае поедут в Анапу представлять Орловскую область". В 2024-м самыми меткими оказались Никита Корягин из "Витязей Отечества" и учащаяся школы №12 города Орла Варвара Каминская. Они и поедут во Всероссийский детский центр "Смена".





Юлия Опанасюк



