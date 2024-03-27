|
|среда 27.03.2024 20:18:58
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:30, 27 марта 2024 года
Сдавать ЕГЭ в Орле будут более трех тысяч человекВ грядущей экзаменационной кампании будут изменения.
Сдавать ЕГЭ в Орле будут более трех тысяч человек. В грядущей экзаменационной кампании будут изменения. Например, при сдаче русского языка можно будет ссылаться на компьютерные игры, аниме и комиксы.
Основной период сдачи уже утвержден. Он начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. С 20 июня по 1 июля – резервные дни по всем предметам.
Правки коснулись не только заданий, но и самой формы проведения. В этом году выпускники получат второй шанс на пересдачу одного из предметов по выбору.
В 2023-м году идеально сдали экзамены 40 человек. В 2024-м стоит цель увеличить эту цифру.
Елена Степовая
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.