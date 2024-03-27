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16:30, 27 марта 2024 года Сдавать ЕГЭ в Орле будут более трех тысяч человек В грядущей экзаменационной кампании будут изменения.







Сдавать ЕГЭ в Орле будут более трех тысяч человек. В грядущей экзаменационной кампании будут изменения. Например, при сдаче русского языка можно будет ссылаться на компьютерные игры, аниме и комиксы.



Основной период сдачи уже утвержден. Он начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. С 20 июня по 1 июля – резервные дни по всем предметам.



Правки коснулись не только заданий, но и самой формы проведения. В этом году выпускники получат второй шанс на пересдачу одного из предметов по выбору.



В 2023-м году идеально сдали экзамены 40 человек. В 2024-м стоит цель увеличить эту цифру.





Елена Степовая



