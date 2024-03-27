Орловская епархия передала внедорожник и мотоцикл в зону СВО
Также бойцам доставлено специальное оборудование, одежда и амуниция.
Усилиями епархии Орловской области при активном участии гарнизонного храма в честь Казанской иконы Божией Матери собран большой груз для десантников, участвующих в специальной военной операции в районе Соледара.
Как сообщает региональный информационный портал, бойцам передали УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл, 15 плащей с защитой от тепловизора, тактические шлемы, бронежилеты, систему радиоэлектронной борьбы для автомобиля, дизельные генераторы, бензопилы, футболки, кроссовки, головные уборы, рабочие перчатки.