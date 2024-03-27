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15:30, 27 марта 2024 года В Орле к условным срокам приговорили пятерых участников сигаретной ОПГ Приговор вынес Северный районный суд.





В Орле осудили пятерых членов организованной преступной группы. Их признали виновными в приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.



Как рассказали в областной прокуратуре, два человека приговорены к двум годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей. Еще трое фигурантов к полутора годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.

"Установлено, что в период с декабря 2021-го года до апреля 2022-го года осужденные незаконно приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта и осуществляли сбыт немаркированных табачных изделий на общую сумму порядка двух миллионов рублей", – сообщили в надзорном ведомстве.





Артем Ежаков



