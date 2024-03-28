В Орловской области снизилась смертность в ДТП

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11:30, 28 марта 2024 года
В Орловской области снизилась смертность в ДТПВопросы по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на заседании профильной комиссии.
Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ивановский отметил, что в 2023-м году в регионе произошло 661 ДТП, что на 5,8% больше 2022-го. Пострадали 852 человека. Это на 7,3% больше позапрошлого года. При этом количество погибших сократилось на 20,3%, сообщает региональный информационный портал.
Артем Ежаков