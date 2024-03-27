Главная » Новости



14:00, 27 марта 2024 года Орловских прабабушек ожидает прибавка к пенсии Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки.



Фото: архив "Вести-Орел"

Официальный портал правовых актов разместил поправки к Федеральному закону "О страховых пенсиях". Теперь прабабушки и прадедушки, на иждивении которых есть нетрудоспособные правнуки до 18 лет, дополнительно получат 2711 рублей на каждого подопечного. Нововведения касаются и тех, чьи правнуки обучаются очно.



- В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134 рубля, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей, - сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Орловской области.



Для перерасчета фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или через портал госуслуг, уточнили в отделении. Напомним, иждивенцами признаются дети, у которых нет трудоспособных родителей.





Вести-Орёл



