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12:50, 27 марта 2024 года

Андрей Клычков обсудил с омбудсменами их работу

Обсуждались итоги 2023 года.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с уполномоченными в областной администрации. Во встрече приняли участие уполномоченный по правам человека Наталия Балашова, уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский и уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.

Наталия Балашова отметила, что значительная часть обращений поступала от участников специальной военной операции и их родственников.

Обращения, в основном, касались оказания медицинской помощи, выплаты причитающихся денежных средств. В начале года были обращения от тех, кто заключал контракты не с Министерством обороны РФ, а с частными военными компаниями. В течение года в действующее законодательство внесено более ста изменений. Обращений от участников СВО становится все меньше, - отметила Балашова.

Константин Домогатский сообщил, что в 2023 году количество обращений выросло более чем на 8%. За помощью орловцы обратились 989 раз. Число обращений в части семейных правоотношений выросло на 35%.

Евгений Лыкин отметил, что его аппарат рассмотрел более 1,5 тысячи обращений от предпринимателей Орловщины. Основная часть касалась консультационной и разъяснительной помощи. По итогам приема большая часть вопросов решилась.

Глава Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что работа уполномоченных - важный ресурс, обеспечивающий защиту прав орловцев и поддержку предпринимателей.


Сергей Силаев
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