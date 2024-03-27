В Орле приостановили выдачу водительских удостоверений
Причина – технический сбой.
Фото: архив "Вести-Орел"
27 марта Госавтоинспекция УМВД России по Орловской области приостановила выдачу водительских удостоверений. Жители региона не смогут также зарегистрировать или снять с учета мототранспорт, получить разрешения или свидетельства. Кроме того, отменено рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, специалисты занимаются устранением причин технического сбоя. Ожидается, что работу информационные ресурсы Госавтоинспекции возобновят к 14.00.