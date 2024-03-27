Орловец Юрий Ноздрунов стал чемпионом России по настольному теннису
Соревнования завершились в Пензе.
Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий
В Пензе состоялся чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису. За награды боролись более 140 спортсменов из 35 субъектов РФ.
Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Юрий Ноздрунов стал обладателем полного комплекта наград, выиграв золотую медаль в одиночном разряде, став вторым в парном и завоевав "бронзу" в смешанном парном разряде. Об этом сообщаетЦентр физкультурных и спортивных мероприятий.