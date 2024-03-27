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12:00, 27 марта 2024 года Орловец Юрий Ноздрунов стал чемпионом России по настольному теннису Соревнования завершились в Пензе.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Пензе состоялся чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису. За награды боролись более 140 спортсменов из 35 субъектов РФ.



Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Юрий Ноздрунов стал обладателем полного комплекта наград, выиграв золотую медаль в одиночном разряде, став вторым в парном и завоевав "бронзу" в смешанном парном разряде. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





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