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11:00, 27 марта 2024 года

Андрей Клычков встретился с главой Курской таможни Владимиром Киссером

Стороны обсудили внешнеторговую деятельность.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 марта провел рабочую встречу с руководителем Курской таможни Владимиром Киссером.

Речь шла о работе Орловского таможенного поста, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Особая экономическая зона продолжает развиваться, в регионе активизируется работа по поддержке инвесторов. Важная роль здесь отведена таможенной деятельности.

Глава Орловской области подчеркнул, что территории особой экономической зоны становится недостаточно для инвесторов, поэтому необходимо расширяться.

Сегодня все усилия необходимо направлять на развитие особой экономической зоны. В этом году у нас 4 заявки новых резидентов. Рядом находится ТОР "Мценск", большинство предприятий которой уже вышли на промышленные масштабы работы. При этом территории особой экономической зоны становится недостаточно для инвесторов, необходимо расширяться, - отметил Андрей Клычков.

Владимир Киссер, в свою очередь, подчеркнул, что Курская таможня, в частности, Орловский пост, готовы к выполнению задач в тесном взаимодействии с руководством региона.


Сергей Силаев
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