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11:00, 27 марта 2024 года Андрей Клычков встретился с главой Курской таможни Владимиром Киссером Стороны обсудили внешнеторговую деятельность.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 марта провел рабочую встречу с руководителем Курской таможни Владимиром Киссером.



Речь шла о работе Орловского таможенного поста, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Особая экономическая зона продолжает развиваться, в регионе активизируется работа по поддержке инвесторов. Важная роль здесь отведена таможенной деятельности.



Глава Орловской области подчеркнул, что территории особой экономической зоны становится недостаточно для инвесторов, поэтому необходимо расширяться.



– Сегодня все усилия необходимо направлять на развитие особой экономической зоны. В этом году у нас 4 заявки новых резидентов. Рядом находится ТОР "Мценск", большинство предприятий которой уже вышли на промышленные масштабы работы. При этом территории особой экономической зоны становится недостаточно для инвесторов, необходимо расширяться, - отметил Андрей Клычков.



Владимир Киссер, в свою очередь, подчеркнул, что Курская таможня, в частности, Орловский пост, готовы к выполнению задач в тесном взаимодействии с руководством региона.





Сергей Силаев



