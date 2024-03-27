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12:30, 27 марта 2024 года

Орловские росгвардейцы напомнили о правилах хранения оружия

Обходы правоохранители делали на дому.

Фото: архив "Вести-Орел"

Росгвардейцы беседуют с орловцами, которые хранят дома оружие. За неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы посетили около ста семей.

- В семьях, где есть несовершеннолетние дети, владелец оружия должен проявлять двойную бдительность и прежде всего принять верное решение о целесообразности сохранения столь опасного статуса, - рассказал старший инспектор отдела ЛРР по Орлу капитан Дмитрий Камалян.

Правоохранители уточняют, что ключи от оружейного сейфа должны быть в недоступном для детей месте. Владельцу пистолета или ружья всегда необходимо помнить, что оставлять оружие и боеприпасы без присмотра категорически запрещено.

В настоящее время на учете в Орле состоит более 8000 владельцев гражданского оружия. В основном жители областного центра владеют огнестрельным гладкоствольным и огнестрельным оружием ограниченного поражения. Также во владении граждан газовые пистолеты и наградное оружие.


Сергей Мерцалов
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