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12:30, 27 марта 2024 года Орловские росгвардейцы напомнили о правилах хранения оружия Обходы правоохранители делали на дому.



Фото: архив "Вести-Орел"

Росгвардейцы беседуют с орловцами, которые хранят дома оружие. За неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы посетили около ста семей.



- В семьях, где есть несовершеннолетние дети, владелец оружия должен проявлять двойную бдительность и прежде всего принять верное решение о целесообразности сохранения столь опасного статуса, - рассказал старший инспектор отдела ЛРР по Орлу капитан Дмитрий Камалян.



Правоохранители уточняют, что ключи от оружейного сейфа должны быть в недоступном для детей месте. Владельцу пистолета или ружья всегда необходимо помнить, что оставлять оружие и боеприпасы без присмотра категорически запрещено.



В настоящее время на учете в Орле состоит более 8000 владельцев гражданского оружия. В основном жители областного центра владеют огнестрельным гладкоствольным и огнестрельным оружием ограниченного поражения. Также во владении граждан газовые пистолеты и наградное оружие.





Сергей Мерцалов



