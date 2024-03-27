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10:30, 27 марта 2024 года Орловца наградили Георгиевским крестом IV степени Боец Дмитрий получил награду за заслуги в зоне СВО.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

Житель Орловского муниципального округа награжден Георгиевским крестом IV степени. Дмитрий отправился в зону боевых действий после объявления частичной мобилизации. За мужество и отвагу он получил высокую награду.



– В ходе службы Дмитрий отличился не только личной храбростью, но и умелым использованием своих профессиональных навыков. Благодаря его действиям было уничтожено большое количество беспилотных летательных аппаратов противника, что позволило сохранить жизни российских солдат, - отмечают в пресс-службе администрации Орловского округа.



Дома Дмитрия ждут жена и родители. Они верят, что он вернется с Победой.





Сергей Силаев



