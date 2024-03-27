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9:30, 27 марта 2024 года На Орловщине собирают срочный груз для защитников Белгородской области Всего на границу доставят 11 посылок.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области объявили срочный сбор для защитников границы в Белгородской области. Зона ответственности орловских артиллеристов - Грайворонский фронт. Работают сутками, днем и ночью.
Военнослужащим требуются: охотничьи ружья, патроны, квадрокоптер Mavic 3 Pro, обнаружитель дронов, тактические шлемы, 3D-принтер, дождевики, носки, бензопилы, канистры под воду, влажные салфетки, паяльник и многое другое.
- Посылка очень срочная, на сбор всего три дня. Особенно важен 3D принтер - для обеспечения БПЛА, бойцы будут печатать на них системы сбросов и некоторые комплектующие, - отмечает пресс-служба правительства региона.
У каждого есть шанс помочь бойцам выполнять боевые задачи и защитить наших соседей-белгородцев. Перевести средства на покупку товаров можно по реквизитам, указанным на портале Орловской области. Вести-Орёл
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