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20:40, 26 марта 2024 года Половодье в Орловской области набирает силу По состоянию на 26 марта в регионе подтоплено восемь мостов.







Половодье в Орловской области набирает обороты. По состоянию на 26 марта к шести уже подтопленным мостам добавились еще два – через реку Неручь в районе деревни Орловка и через реку Оку в деревне Гать Орловского муниципального округа. Жизнеобеспечение населения не нарушено. За сутки наблюдается увеличение уровней воды в реках области.



Пришел паводок и в Орел. Как и в прошлом году, подтопило набережную Оки. Специалисты печальных прогнозов не дают – есть большая вероятность, что такой уровень воды будет максимальным в этом году.





Антон Сорокин



