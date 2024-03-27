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10:00, 27 марта 2024 года В орловских больницах прошли лечение 4,4 тысячи наркологических больных Результаты мониторинга и оценки развития наркоситуации на территории Орловской области обсудили на заседании профильной комиссии.





В Орловской области уровень заболеваемости наркоманией значительно ниже, чем в ЦФО и РФ. В 2023-м году в медучреждениях региона лечение прошли 4442 наркологических больных. 327 человек из этого числа – наркопотребители, остальные пациенты – с диагнозом "алкоголизм".



21,6% пациентов с наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, находятся в ремиссии. За прошлый год с учета сняли 107 наркопотребителей.



Всего число пациентов с диагнозом "наркомания" составило 757 человек, что на 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го года, сообщает региональный информационный портал.



41% наркопотребителей составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. В возрасте от 30 до 39 лет – 43%.



Антинаркотической профилактикой за прошлый год было охвачено около 94% несовершеннолетних. В образовательных учреждениях провели более 250 таких мероприятий. В них приняли участие более 115 тысяч детей и подростков.





