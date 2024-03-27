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20:43, 26 марта 2024 года В Орле продолжает работу служба помощи семьям с детьми "Семейный компас" ориентирован на несколько целевых групп.







В конце февраля 2024-го года в Орле появилась служба "Семейный компас" Она ориентирована на помощь семьям с детьми.



Службу открыли на базе городского образовательного центра с целью оказания социальной, медицинской и психолого-педагогической помощи. Здесь помогают семьям с детьми-инвалидами, у которых серьезные проблемы в развитии. Также в числе целевых семьи с детьми, переехавшие из других регионов или стран СНГ. Третья группа – это семьи военнослужащих. Четвертая – семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.



В работе задействованы логопеды, дефектологи, социальные педагоги и психологи. Они оказывают консультативную помощь, помогают с диагностикой проблем в развитии ребенка, берут на себя психолого-педагогическое сопровождение.



Сейчас на попечении службы находятся 32 семьи, всем оказывают своевременную помощь.





Александра Бахтина



