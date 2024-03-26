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20:30, 26 марта 2024 года В лагере под Болховом началась смена для участников "Движения Первых" Она поможет ребятам освоить сферы искусства, культуры, волонтерства, бизнеса.







В лагере "Елочка" началась неделя для участников "Движения Первых" "Мой выбор". Приехали 150 человек в возрасте от 10 до 17 лет. В смене – шесть отрядов.

Татьяна Ветрова, педагог дополнительного образования детского центра "Елочка": "За семь дней ребята должны будут познать сферы искусства, культуры, волонтерства, бизнеса. Благодаря этому они, возможно, сделают свой выбор в профессии". "Елочка" – базовый лагерь для "Движения Первых", но в каждой школе Орловщины созданы ячейки Российского движения детей и молодежи.





Мария Семак



