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16:30, 26 марта 2024 года В Орле приостановлены торги на ремонт Колхозного моста Поводом стали жалобы от двух организаций.





В Орле приостановлены торги на реконструкцию Колхозного моста стоимостью в 274,5 миллиона рублей. Поводом стали жалобы от двух организаций – "Мостремстрой" и "Профремстрой". Сейчас обращения рассматриваются.



"Профремстрой" в своей жалобе просит "выдать организаторам торгов предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов". "Мостремстрой" в свою очередь просит выдать организатору торгов предписание о внесении изменений в конкурсную документацию.





