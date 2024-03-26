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19:00, 26 марта 2024 года На Орловщине создана система патриотического воспитания молодежи В регионе открыты центры начальной военной подготовки, в школах проводят специальные занятия с детьми.







В Орловской области активно ведется патриотическая работа с молодежью. В центрах, которые ориентированы на дополнительное образование, прививают любовь к малой Родине



54 года назад в Орле первые школьники заступили на почетную вахту Памяти у Вечного огня. Сегодня эта традиция продолжается, право дежурить получают лучшие из лучших. На это время школьные занятия для них отменяются, ребята учатся первоначальному военному делу. Это сбор и разбор автомата, изучение устава, строевая подготовка.



Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" уже объединило в своих рядах порядка четырех миллионов ребят. На Орловщине таких около 20 тысяч.



Продолжает работу один из старейших патриотических городских клубов – "Десантник". Ему уже более 25 лет. За это время он выпустил бойцов, которые сегодня находятся на передовой.



Патриотическое воспитание должно охватить 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет уже к концу 2024-го года.





Антон Сорокин



