На Орловщине создана система патриотического воспитания молодежи
В регионе открыты центры начальной военной подготовки, в школах проводят специальные занятия с детьми.
В Орловской области активно ведется патриотическая работа с молодежью. В центрах, которые ориентированы на дополнительное образование, прививают любовь к малой Родине
54 года назад в Орле первые школьники заступили на почетную вахту Памяти у Вечного огня. Сегодня эта традиция продолжается, право дежурить получают лучшие из лучших. На это время школьные занятия для них отменяются, ребята учатся первоначальному военному делу. Это сбор и разбор автомата, изучение устава, строевая подготовка.
Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" уже объединило в своих рядах порядка четырех миллионов ребят. На Орловщине таких около 20 тысяч.
Продолжает работу один из старейших патриотических городских клубов – "Десантник". Ему уже более 25 лет. За это время он выпустил бойцов, которые сегодня находятся на передовой.
Патриотическое воспитание должно охватить 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет уже к концу 2024-го года.