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19:00, 26 марта 2024 года

На Орловщине создана система патриотического воспитания молодежи

В регионе открыты центры начальной военной подготовки, в школах проводят специальные занятия с детьми.



В Орловской области активно ведется патриотическая работа с молодежью. В центрах, которые ориентированы на дополнительное образование, прививают любовь к малой Родине

54 года назад в Орле первые школьники заступили на почетную вахту Памяти у Вечного огня. Сегодня эта традиция продолжается, право дежурить получают лучшие из лучших. На это время школьные занятия для них отменяются, ребята учатся первоначальному военному делу. Это сбор и разбор автомата, изучение устава, строевая подготовка.

Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" уже объединило в своих рядах порядка четырех миллионов ребят. На Орловщине таких около 20 тысяч.

Продолжает работу один из старейших патриотических городских клубов – "Десантник". Ему уже более 25 лет. За это время он выпустил бойцов, которые сегодня находятся на передовой.

Патриотическое воспитание должно охватить 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет уже к концу 2024-го года.


Антон Сорокин
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