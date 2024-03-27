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8:00, 27 марта 2024 года В орловских школах и детских садах усилили охранные меры В настоящее время дети учатся в штатном режиме.



Фото: архив "Вести-Орел"

После теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве во всех учебных и дошкольных учреждениях Орловской области усилили меры антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.



- Меры антитеррористической защищенности усилены за счет ужесточения пропускного режима, досмотра всего въезжающего на территорию автотранспорта, контроля парковки, - уточнили в департаменте.



Перевести детей на дистанционное обучение предложил житель Орла в комментариях к эфиру губернатора Андрея Клычкова в соцсетях. В департаменте образования ответили, что решение о продолжении обучения в штатном режиме принято на региональном уровне для всех общеобразовательных организаций Орловской области.





Сергей Мерцалов



