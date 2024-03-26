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17:27, 26 марта 2024 года Орловец предстанет перед судом за изнасилование 26-летнего жителя обвиняют в совершении двух тяжких преступлений.



Фото: следственный комитет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 26-летнего жителя поселка Залегощь, который обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Предварительно установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, в Залегощи увидел знакомую и затащил ее в овраг, где избил и изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Обвиняемый вину не признал. Следствие собрало доказательства, уголовное дело направили в суд.







Сергей Силаев



