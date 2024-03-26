Орловчанки завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО по боксу
Соревнования проходили в Королеве.
Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий
Орловчанки отличились на первенстве ЦФО по боксу. Окружные соревнования проходили в Королеве и собрали на ринге порядка 200 спортсменок из 17 регионов.
Орловскую область представляли десять представительниц прекрасного пола, восьмерым из которых удалось подняться на пьедестал почета. В активе наших спортсменок одно золото, пять серебряных медалей и две бронзовые.