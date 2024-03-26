Главная » Новости



19:30, 26 марта 2024 года Орловчанки завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО по боксу Соревнования проходили в Королеве.



Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловчанки отличились на первенстве ЦФО по боксу. Окружные соревнования проходили в Королеве и собрали на ринге порядка 200 спортсменок из 17 регионов.



Орловскую область представляли десять представительниц прекрасного пола, восьмерым из которых удалось подняться на пьедестал почета. В активе наших спортсменок одно золото, пять серебряных медалей и две бронзовые.





Анастасия Дорохова



