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8:30, 27 марта 2024 года

Орловцы оплатили по безналу товары и услуги на 112 миллиардов рублей

Средний чек по безналичным операциям в 2023 году составил 630 рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы продолжают активно пользоваться пластиковыми банковскими картами. В прошлом году безналичные платежи жители региона совершили 176 миллионов раз. Это на 5,9% больше, чем в 2022 году. Сумма транзакций за год выросла на 21%, сообщили в Отделении Банка России по Орловской области.

По состоянию на 1 января 2024 года на руках у орловцев находилось 1,9 миллионов пластиковых банковских карт. Это на 11% процентов больше, чем было в начале 2023 года. При этом в активном использовании находятся 1,2 миллиона карт.

Также в 2023 году в Орловской области стало больше электронных терминалов. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 15%.


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