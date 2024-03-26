Орловская семья занимается ушу

Юлия, Евгений и их сын Максим – действующие спортсмены.

Орловские семьи удивляют своими историями. Одна из них - семья Дутиковых. Сначала ушу начал заниматься сын Максим, а затем в зал пришли и родители. Сегодня ушу в этой семье - не просто общий спорт, но и одна из главных тем для разговоров.

Сейчас Максим - самый опытный спортсмен в семье. Месяц назад он выиграл чемпионат ЦФО, который проходил в Орле. В будущем он хочет связать свою жизнь с авиацией. Его мама Юлия в этом году стала обладательницей бронзовой медали международного турнира "Московские звезды ушу". Кроме собственных тренировок, Юлия также тренирует таких же родителей юных ушуистов, как она сама.