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17:00, 26 марта 2024 года В Орловской области соревнуются вожатые Состязания идут в Орле и Болхове.







В регионе проходит отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. В 2024-м впервые соревнуются вожатые.



На Орловщине организованы две площадки по компетенции – Дворец пионеров в Орле, где соревнуются юниоры, а также Болховский педколледж, где соревнуются студенты.



В команде по два человека. Есть как теоретическая, так и практическая часть заданий. В программе обучения есть специальный модуль – "Организация внеурочной деятельности и общение младших школьников" и вариативный курс "Организация работы в оздоровительном лагере".

Елена Трофимова, преподаватель педагогики Болховского педагогического колледжа: "Ребята изучают теоретические основы организации вожатской деятельности. Они должны познакомиться с тем, какова структура смены, планирование работы в лагере, методика проведения коллективных творческих дел, других состязаний". Вожатые будут состязаться до 27 марта.





