В Орловской области соревнуются вожатые

В регионе проходит отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. В 2024-м впервые соревнуются вожатые.
На Орловщине организованы две площадки по компетенции – Дворец пионеров в Орле, где соревнуются юниоры, а также Болховский педколледж, где соревнуются студенты.
В команде по два человека. Есть как теоретическая, так и практическая часть заданий. В программе обучения есть специальный модуль – "Организация внеурочной деятельности и общение младших школьников" и вариативный курс "Организация работы в оздоровительном лагере".
Елена Трофимова, преподаватель педагогики Болховского педагогического колледжа:"Ребята изучают теоретические основы организации вожатской деятельности. Они должны познакомиться с тем, какова структура смены, планирование работы в лагере, методика проведения коллективных творческих дел, других состязаний".