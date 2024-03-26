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20:00, 26 марта 2024 года С января на Орловщине нетрезвые водители спровоцировали пять аварий В этих ДТП пострадали семь человек.





С января по 20 марта 2024-го года в Орловской области зарегистрировано пять ДТП, допущенных водителями с признаками опьянения. В авариях пострадали семь человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.



По первое апреля инспекторы проводят дополнительные рейды по поиску нетрезвых водителей.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30000 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность", – напомнили в госавтоинспекции УМВД России по Орловской области.





