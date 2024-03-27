среда 27.03.2024 14:16:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:00, 27 марта 2024 года

Жителей Орла предупредили о мошенничестве при проверке счетчиков

Уведомления разбрасывают в почтовые ящики горожан.

Фото: архив "Вести-Орел"

В департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области предупредили граждан о мошенничестве при поверке приборов учета. В почтовые ящики орловцев разбрасывают уведомления с требованием провести метрологическую поверку счетчиков горячей и холодной воды. В предписании говорится, что без этой процедуры счетчики якобы будут считаться непригодными для использования.

Как отметили в департаменте, такие "извещения" - это обычные рекламные листовки. В них мошенники используют такие словосочетания, как единый городской, служба по учету водоснабжения, центр обслуживания ЖКХ, метрологическая служба, водоучет, водоконтроль и другие. Для усиления эффекта там содержатся ссылки на постановление правительства и федеральные законы. А штрих-коды, которыми снабжают такие листовки, не идентифицируются.

В департаменте ЖКХ напомнили, что приглашать для поверки приборов учета лже-специалистов нельзя, это вне закона. Орловцам рекомендуют обращать внимание на срок поверки счетчиков в настоящих квитанциях за ЖКУ.


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.