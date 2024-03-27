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9:00, 27 марта 2024 года Жителей Орла предупредили о мошенничестве при проверке счетчиков Уведомления разбрасывают в почтовые ящики горожан.



Фото: архив "Вести-Орел"

В департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области предупредили граждан о мошенничестве при поверке приборов учета. В почтовые ящики орловцев разбрасывают уведомления с требованием провести метрологическую поверку счетчиков горячей и холодной воды. В предписании говорится, что без этой процедуры счетчики якобы будут считаться непригодными для использования.



Как отметили в департаменте, такие "извещения" - это обычные рекламные листовки. В них мошенники используют такие словосочетания, как единый городской, служба по учету водоснабжения, центр обслуживания ЖКХ, метрологическая служба, водоучет, водоконтроль и другие. Для усиления эффекта там содержатся ссылки на постановление правительства и федеральные законы. А штрих-коды, которыми снабжают такие листовки, не идентифицируются.



В департаменте ЖКХ напомнили, что приглашать для поверки приборов учета лже-специалистов нельзя, это вне закона. Орловцам рекомендуют обращать внимание на срок поверки счетчиков в настоящих квитанциях за ЖКУ.





Вести-Орёл



