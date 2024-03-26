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14:30, 26 марта 2024 года

Андрей Клычков обсудил итоги 2023-го года с орловскими омбудсменами

Губернатор подчеркнул, что удалось выполнить все социальные обязательства.

Фото: портал правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с региональным омбудсменом по правам человека Наталией Балашовой, уполномоченным по правам ребенка на Орловщине Константином Домогатским и областным омбудсменом по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным.
Обсуждались итоги работы за 2023-й год. Андрей Клычков подчеркнул, что удалось выполнить все социальные обязательства.

Наталия Балашова отметила, что значительная часть обращений в адрес ее аппарата поступала от участников СВО и их родственников. "С учетом того, что правовое регулирование данного вопроса находится на высоком уровне, обращений от участников СВО становится все меньше", – подчеркнула омбудсмен.

Константин Домогатский рассказал, что число обращений в 2023-м выросло более чем на 8% и составило 989. На треть увеличилось число обращений в части семейных правоотношений.

Аппаратом бизнес-омбудсмена рассмотрено и принято более полутора тысяч обращений , основная часть которых касалась консультационной и разъяснительной помощи. Большая часть вопросов была решена по итогам проведения приема, сообщает региональный информационный портал.
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