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14:00, 26 марта 2024 года

Жители двух районов Орла на время останутся без горячей воды

Плановую проверку бойлеров ЦТП проведут 27 марта.

Фото: архив "Вести-Орел"

27 марта жители ряда домов в Заводском и Северном районах Орла столкнутся с отключением горячей воды. Как сообщили в Орловском филиале "Квадры", плановая проверка бойлеров ЦТП состоится на улицах Черкасской и Бурова. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения, пояснили в компании. 

По этой причине с 09.00 до 13.00 отключат горячую воду по следующим адресам:

- Улица Гагарина дома 49, 51
- Улица Розы Люксембург дом 52
- Улица Нормандия-Неман дом 93
- Улица Черкасская дома 64а, 66, 72, 74, 76, 81
- Улица Бурова дома 2,8,12
- Улица Маринченко дома 3,5,7,9
- Улица Московское шоссе дома 141,143,147


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