Жители двух районов Орла на время останутся без горячей воды
Плановую проверку бойлеров ЦТП проведут 27 марта.
Фото: архив "Вести-Орел"
27 марта жители ряда домов в Заводском и Северном районах Орла столкнутся с отключением горячей воды. Как сообщили в Орловском филиале "Квадры", плановая проверка бойлеров ЦТП состоится на улицах Черкасской и Бурова. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения, пояснили в компании.
По этой причине с 09.00 до 13.00 отключат горячую воду по следующим адресам:
- Улица Гагарина дома 49, 51
- Улица Розы Люксембург дом 52
- Улица Нормандия-Неман дом 93
- Улица Черкасская дома 64а, 66, 72, 74, 76, 81
- Улица Бурова дома 2,8,12
- Улица Маринченко дома 3,5,7,9
- Улица Московское шоссе дома 141,143,147