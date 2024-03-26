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14:00, 26 марта 2024 года Жители двух районов Орла на время останутся без горячей воды Плановую проверку бойлеров ЦТП проведут 27 марта.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 марта жители ряда домов в Заводском и Северном районах Орла столкнутся с отключением горячей воды. Как сообщили в Орловском филиале "Квадры", плановая проверка бойлеров ЦТП состоится на улицах Черкасской и Бурова. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения, пояснили в компании.



По этой причине с 09.00 до 13.00 отключат горячую воду по следующим адресам:



- Улица Гагарина дома 49, 51

- Улица Розы Люксембург дом 52

- Улица Нормандия-Неман дом 93

- Улица Черкасская дома 64а, 66, 72, 74, 76, 81

- Улица Бурова дома 2,8,12

- Улица Маринченко дома 3,5,7,9

- Улица Московское шоссе дома 141,143,147





Вести-Орёл



