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12:50, 26 марта 2024 года В Орле изготовили 1680 сухпайков для бойцов СВО Вместе с волонтерами трудились работники Отделения СФР по Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы изготовили 1680 сухих пайков для участников спецоперации. К волонтерской группе "Каши от Даши" присоединились сотрудники регионального Отделения Социального фонда России.



С начала 2024 года они собрали свыше 1,2 миллиона рублей на экипировку военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по Орловской области.



- Наши сотрудники регулярно делают для защитников домашние заготовки, собирают для ребят теплую одежду, а также плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души, вяжут носки. Мы надеемся, что наши добрые посылки согревают и радуют их, - отметила управляющий Отделением Анна Елисеева.





Вести-Орёл



