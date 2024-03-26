Главная » Новости



10:30, 26 марта 2024 года В Орле на Кромском шоссе столкнулись две легковушки В ДТП пострадал один человек.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

25 марта в Орле столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, 33-летний водитель "ВАЗ-2104" двигался Кромскому шоссе со стороны улицы Комсомольской и при повороте налево врезался в автомобиль "Мазда", который ехал во встречном направлении со стороны улицы Машиностроительной.



От удара отечественную легковушку отбросило на стоящие "Киа Пиканто" и "Хэндэ Акцент". Телесные повреждения в аварии получил водитель "четверки". После осмотра медиками его отпустили домой.





Сергей Мерцалов



