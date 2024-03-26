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10:00, 26 марта 2024 года

На ярмарке вакансий в Орловской области найти работу смогут более тысячи человек

Региональный этап состоится в апреле в Орле, Мценске и Ливнах.

Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

На Орловщине готовятся к Всероссийской ярмарке вакансий. Заявки на участие в региональном этапе подали 57 работодателей, представивших более 1000 вакансий.

- С начала 2024 года на Орловщине прошло уже 16 локальных ярмарок вакансий. В настоящее время идет подготовка к масштабному мероприятию – 2-й Всероссийской ярмарке, региональный этап которой состоится в апреле в Орле, Мценске и Ливнах, - рассказала руководитель областного Департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.

Главной площадкой ярмарки в Орле станет Фундаментальная библиотека ОГУ имени Тургенева. Она начнет работу 12 апреля в 10.00.

Мценская ярмарка пройдет 10 апреля в Центре занятости населения Мценского района. Участие в ней примут два крупных мценских промышленных предприятия: литейный завод и завод специальной техники, которые предоставят порядка 130 вакансий.

Ливенская ярмарка состоится 11 апреля в районном центре занятости. Заявлено шесть промышленных предприятий, имеющих возможность трудоустроить более 200 человек. 

В 2023 году на Орловщине провели 88 ярмарок вакансий. В них приняли участие 402 работодателя, которые предоставили свыше 6,7 тысяч вакансий. Ярмарки посетили более 4,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.


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