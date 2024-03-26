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9:30, 26 марта 2024 года

Орловцам рассказали о графике выплат пособий в апреле

Первые социальные выплаты придут в первые дни месяца.

Фото: архив "Вести-Орел"

На сайте правительства Орловской области появилась информация о выплате пособий в апреле 2024 года. С 5-го по 11-е апреля орловцам поступят следующие пособия:

• Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 13 940 рублей;
• Пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 297,22 рубля, 445,83 рубля, 594,44 рубля или 743,05 рублей.
• Единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному" - 5000 рублей;
• Ежемесячное пособие многодетной семье – 520,13 рублей;
• Единовременноe пособие многодетной семье – 22 291,45 рублей или 29 721,92 рубля;
• Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи – 138 518,57 рублей;
• Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 404,65 рублей.

Еще часть выплат будет направлена гражданам в период с 12 по 18 апреля 2024 года. Сюда входят ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки и ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).

Индивидуально придут ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер социальной поддержки; ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами, пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям), компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.

Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг проведут 22-24 апреля 2024. Пособия безработным гражданам будут начислять еженедельно.


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