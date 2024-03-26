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20:25, 25 марта 2024 года Орловцы не пострадали в результате теракта в "Крокусе" Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.





Жители Орловской области не пострадали в результате теракта в "Крокусе". Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.

"Пострадавших жителей Орловской области в этом акте терроризма нет. Ответ нашей страны будет жестким, виновные понесут суровое наказание. Хочу поблагодарить правоохранительные органы за оперативную реакцию и профессионализм", – рассказал глава региона. Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта. Больше сотни человек погибли и были ранены.





