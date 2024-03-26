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20:30, 25 марта 2024 года Орловщина присоединилась к акции памяти жертв в "Крокусе" К мемориалу несут цветы, в школах мастерят белых журавликов.







Орловщина присоединилась к акции памяти жертв в "Крокусе". По официальным данным, обнаружены тела 137 погибших. Эта цифра не окончательная, поиск продолжается.



Уже в субботу, 23 марта, к стене памяти на улице Ленина орловцы стали приносить цветы, свечи и игрушки. Еще одним местом скорби стал сквер Танкистов.



Первый после каникул урок "Разговор о важном" в орловских школах начался с минуты молчания. Говорили о терактах, единстве народа, и о том, чем можно помочь пострадавшим. В классах ребята мастерили белых журавликов из бумаги – эти птицы стали символом бессмертия и памяти о тех, кто погиб в войнах и терактах.





Татьяна Тимохина



