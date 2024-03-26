Главная » Новости



8:30, 26 марта 2024 года Орловцы подготовят заявки на участие во всероссийском конкурсе благоустройства Работу в Орле и районах координирует профильный департамент.



Фото: газета "Мценский край"

В Орловской области ведется работа по подготовке конкурсных заявок для участия во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Конкурс организует министерство строительства Российской Федерации.



Одним из этапов подготовки к конкурсу является проведение проектных мастерских. На них жители районов выбирают приоритетную территорию. Первая мастерская состоялась 20 марта в Мценске, сообщили в пресс-службе областного правительства. В ней поучаствовали представители власти, образовательных и культурных организаций, молодежи.





Сергей Силаев



