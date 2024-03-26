Орловцы подготовят заявки на участие во всероссийском конкурсе благоустройства
Работу в Орле и районах координирует профильный департамент.
Фото: газета "Мценский край"
В Орловской области ведется работа по подготовке конкурсных заявок для участия во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Конкурс организует министерство строительства Российской Федерации.
Одним из этапов подготовки к конкурсу является проведение проектных мастерских. На них жители районов выбирают приоритетную территорию. Первая мастерская состоялась 20 марта в Мценске, сообщилив пресс-службе областного правительства. В ней поучаствовали представители власти, образовательных и культурных организаций, молодежи.