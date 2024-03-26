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7:30, 26 марта 2024 года

Орловцам помогут при незаконном переводе пенсии

Что делать в такой ситуации, рассказала уполномоченный Татьяна Савицкая.

Фото: архив

Финансовый уполномоченный Татьяна Савицкая сообщила орловцам, как выявить незаконный перевод пенсионных накоплений.

Во-первых, необходимо запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в социальном фонде России, чтобы выявить возможный незаконный перевод. Такие недобросовестные действия практиковались несколько лет, однако многие люди до сих пор об этом не знают.

Гражданин может в любое время получить в личном кабинете на сайте Госуслуг выписку о состоянии его индивидуального лицевого счета в СФР, в которой указывается в том числе его текущий страховщик. Учитывая, что смена страховщика может осуществлять не чаще одного раза в год, для контроля достаточно получать такую выписку один раз в год. Лучше это делать в апреле – мае, когда все сведения о возможной смене страховщика уже отражены на Госуслугах, - поясняет уполномоченный.

Во-вторых, с 11 декабря 2023 года для граждан действует упрощенный порядок возврата незаконно переведенных пенсионных накоплений. Для этого нужно обратиться к финансовому уполномоченному. Обращение направляется после направления заявления о восстановлении нарушенного права в НПФ.
Пенсионные накопления возвращаются с учетом инвестирования, нынешний дополнительно НПФ передаст предыдущему страховщику проценты за пользованием пенсионными накоплениями гражданина, а также вернет отчисления в свой доход от инвестирования пенсионных накоплений.

В свою очередь, предыдущий страховщик восстановит на индивидуальном лицевом счете гражданина сумму инвестиционного дохода, которая ранее им была изъята при незаконной смене страховщика, - сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
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