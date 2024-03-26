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19:00, 25 марта 2024 года На Орловщине отметили День работника культуры О том, как развивается культура на селе, рассказали герои сюжета Татьяны Тимохиной.







В поселке Змиевка Свердловского района День работника культуры встречают в приподнятом настроении. Здание местного ДК, которое делит площадь с детской школой искусств, капитально отремонтировали два года назад по нацпроекту "Культура". На пять миллионов приобрели новые инструменты, учебное оборудование, литературу и открыли студию керамики. Еще три миллиона рублей на оформление сцены и зрительного зала выделил район.



- За последние полгода приобретены яркие костюмы для коллектива "Весна" и праздника "Масленица". Ну и, конечно, на радость детворы у нас появились красивейшие ростовые куклы, - рассказал директор Свердловского Центрального дома культуры Роман Левичев.



Дом культуры - это центр притяжения людей. Он активно участвует в общественной жизни не только Змиевки, но и всего района. Концертным нарядам в костюмерной уже не хватает места, а кружки и клубы по интересам посещают все больше детей и взрослых.



Тем, кто пишет сценарии к развлекательным мероприятиям, учит детей разным видам творчества и искусства, трудится в музеях, библиотеках и клубах вручили почетные грамоты и благодарности. По словам начальника отдела культуры Свердловского района Ольги Разуваевой, это люди искренне преданные свей работе, любимому делу, это высокие профессионалы, энтузиасты, которые создают прекрасное и дарят окружающим радость.





Татьяна Тимохина



