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19:48, 25 марта 2024 года Орловская семья воспитывает 17 детей Это 10 мальчиков и 7 девочек.







В Орловской области в 2023 году 160 детей, оставшихся без попечения родителей, обрели папу и маму. Одной из семей, которые воспитывают приемных детей, стала чета Жикулиных. У родителей 17 детей, четверо старших уже живут отдельно.



Супруги Владимир и Светлана семь лет назад поняли, что могут усыновить и удочерить несколько ребят.



– Владимир Жикулин многодетный отец, опекун у нас еще есть силы, мы здоровы, сможем кому-то дать свою тепло , любовь, - делится многодетный отец Владимир Жикулин.



Супруги обратились в органы опеки и прошли школу приемных родителей. Через некоторое время они стали мамой и папой для двух девочек. Еще через два года взяли под свое крыло двойняшек, сразу выяснилось, что у двойняшек есть пять братьев и сестер. Теперь все живут вместе.





Юлия Опанасюк



