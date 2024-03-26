В Орле прошел чемпионат по летающей робототехнике среди юниоров
Соревнования принял ОГУ имени Тургенева.
В Орловском госуниверситете впервые прошел чемпионат по компетенции "Летающая робототехника (юниоры)". Он состоялся в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы".
В соревновании участвовали пять школьников из гимназии ОГУ, школы №3 города Болхова, "Созвездия Орла" и лицея №1.
Ребята разрабатывали на компьютерах анимацию роевого полета, запускали его и сажали дроны на движущуюся платформу.