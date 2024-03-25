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18:00, 25 марта 2024 года В Орловской области проверяют владельцев оружия Особое внимание уделено семьям с детьми.







Управление Росгвардии по Орловской области проверяет владельцев оружия. Особенное внимание инспекторов приковано к семьям, где есть дети.

Евгений Пикалин, владелец оружия: "Безопасность хранения должна быть. Должны хранить в недоступном для детей месте, сейф должен быть прикручен и обязательно на два замка закрываться". Всего в городе Орле порядка 8000 владельцев оружия, зарегистрировано более 10000 единиц.



Как рассказали в Росгвардии, за неделю силовики выявили 13 правонарушений. Изъято четыре единицы оружия, аннулировано десять лицензий и разрешений.





Анастасия Дорохова



