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15:30, 25 марта 2024 года В Орле подготовят два места для летнего купания Это традиционно будут озеро Светлая жизнь и пляж на Оке в районе городского парка.





В Орле начали готовиться к летнему купальному сезону. В соответствии с постановлением городской администрации, до 20 мая поручено организовать работу по подготовке мест для купания и массового отдыха людей у воды – пляжа на озере Светлая жизнь и пляжа на реке Оке в районе городского парка.



Также документом предписано организовать подкачку воды озера Светлая жизнь и подвоз песка на пляжи. Одновременно проверят санитарное состояние мест массового отдыха населения у воды.





Артем Ежаков



