В Орле работал передвижной флюорограф

Проверить состояние своих легких мог каждый желающий.
22 марта орловцы смогли пройти бесплатную флюорографию. Передвижной комплекс работал на площади Семьи у ТМК "Гринн".
По словам медиков, флюорография самое безопасное, информативное и безболезненное средство профилактики туберкулеза и других заболеваний легких. При этом доза облучения - как несколько дней пребывания на солнце.
- Врачи выявляют не только заболевания туберкулезного характера, но и многие другие. А наши рентгенологи описывают и предоставляют пациентам информацию, - рассказала врач-фтизиатр Орловского противотуберкулезного диспансера Анна Гончарова.
Как отмечают медработники, такие выезды очень полезны. В 2023 году обследование в Орле прошли 60 человек и у троих выявили патологию. Хорошо, что на ранней стадии.