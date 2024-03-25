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17:00, 25 марта 2024 года В Орле работал передвижной флюорограф Проверить состояние своих легких мог каждый желающий.







22 марта орловцы смогли пройти бесплатную флюорографию. Передвижной комплекс работал на площади Семьи у ТМК "Гринн".



По словам медиков, флюорография самое безопасное, информативное и безболезненное средство профилактики туберкулеза и других заболеваний легких. При этом доза облучения - как несколько дней пребывания на солнце.



- Врачи выявляют не только заболевания туберкулезного характера, но и многие другие. А наши рентгенологи описывают и предоставляют пациентам информацию, - рассказала врач-фтизиатр Орловского противотуберкулезного диспансера Анна Гончарова.



Как отмечают медработники, такие выезды очень полезны. В 2023 году обследование в Орле прошли 60 человек и у троих выявили патологию. Хорошо, что на ранней стадии.





Елена Литинская



